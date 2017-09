Protesteren op de trappen van het Academiegebouw

Te veel internationale studenten of te weinig kamers. Het is maar hoe je het bekijkt. De internationale studenten hebben er in ieder geval genoeg van en protesteren vrijdag op de trappen van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Internationale studenten in Groningen hebben steeds vaker moeite om een kamer te vinden. 'De gemeente doet er niets aan en de huurbazen vragen veel te hoge huren', zegt een Poolse protesteerder.'Kom naar Groningen. Je studeert op een topuniversiteit, je fietst door een prachtige stad en je slaapt op straat', wordt inmiddels op social media geschreven. Dat laatste is de reden waarom een groep internationale studenten, gemengd met andere protesteerders, de entree van het Academiegebouw siert. Er liggen een paar op de grond, op een matje of in een slaapzak. De rest staat met een protestbord in de hand op de traptreden.De wens van de RUG en de Hanzehogeschool is om zoveel mogelijk internationale studenten naar Groningen te trekken. 'Het is belangrijk dat er veel internationale studenten naar Groningen komen, maar dan moet er ook voor gezorgd worden dat er voldoende onderkomens zijn.' En dat is niet het geval, constateren de studenten.Fractievoorzitter Jimmy Dijk (SP) uitte eerder al zijn zorgen over het tekort aan onderkomens voor internationale studenten in Groningen. ´De RUG en de Hanzehogeschool Groningen trekken studenten naar Groningen toe. Ze werven expliciet in het buitenland. Als je dat op zo'n actieve manier doet, moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor huisvesting. Daarin ligt ook een rol voor de gemeente.'De RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente hebben onlangs een tijdelijke oplossing geboden, door internationale studenten voor zestien euro per nacht een kamer aan te bieden in de voormalige COA-locatie aan de Van Swietenlaan. 'Met deze oplossing geven we de studenten de tijd om de komende weken een reguliere kamer of een appartement in het bestaande aanbod te vinden', schreven zij.De tientallen protesteerders nemen daar geen genoegen mee en daarom staan zij vrijdag in de stromende regen op en rond de trappen van het Academiegebouw.