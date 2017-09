'Veel sollicitanten' bij nieuw crematorium Eelderwolde

Er is veel belangstelling voor vacatures bij het nieuwe crematorium aan de Borgsingel in Eelderwolde. Ruim tweehonderd sollicitanten hebben zich gemeld voor een baan bij het crematorium, dat half december operationeel wil zijn.

De bouw van het crematorium is al een tijd aan de gang. De contouren van het pand zijn al gevormd en de ovens zijn ook al in het gebouw getakeld.De grote belangstelling voor een mogelijke baan bij het nieuwe crematorium is volgens directeur Erik Krohne van Re-spectrum Crematoria goed te verklaren. 'Heel veel mensen willen iets betekenen voor een ander. In Groningen gebeurt er ook nogal het een en ander op het gebied van werkgelegenheid; veel mensen moeten veranderen van baan en dat zie je goed terug in de sollicitatiecijfers.'Het crematorium wil beginnen met twintig medewerkers. De aftrap van de personeelswerving was begin deze week. 'We hebben nu al meer dan tweehonderd sollicitanten voor de twintig vacatures die online staan. Dat zijn bijvoorbeeld banen voor het verzorgen van plechtigheden of het regelen van de muziek met nabestaanden. Maar ook de catering.'Mensen kunnen zich nog tot 18 september aanmelden via de website van Re-spectrum Crematoria of via de Facebookpagina. Met het crematorium in Eelderwolde zijn er binnenkort twee crematoria in Groningen en omstreken. Er zijn ook nog plannen voor een derde crematorium bij het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk.