Stadstuin de Eendracht trekt stekker uit inzamelingsactie kweekkas

Stadstuin de Eendracht in Appingedam stopt met de geldinzamelingsactie voor een kweekkas. 'Te weinig animo voor de actie heeft geresulteerd in dit besluit', zegt Stadstuin-coördinator Peronne Burggraaf van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA).

