De Papiermolen is dicht tot de zomer van 2019

(Foto: Papiermolen Facebook)

Openluchtzwembad De Papiermolen in Stad is vrijdagavond voor anderhalf jaar dicht gegaan. In de zomer van 2018 wordt het bad volledig gerenoveerd.

Waarom niet in de winter?

Op de Facebook-pagina van de Papiermolen vragen bezoekers zich af waarom de werkzaamheden niet in de winter kunnen worden uitgevoerd.



Een woordvoerder van het bad antwoordt: 'Voor de renovatie van De Papiermolen worden veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de vervanging van de bodems en wanden en isolatie van de zwembaden. De kit die daarvoor wordt gebruikt moet harden en dat kan niet met een te lage temperatuur en kans op neerslag. Maar ook aanpassingen aan de zonneweide als gevolg van de zuidelijke ringweg, de tribune die aangepakt wordt, het in ere herstellen van de spuitelementen in de kinderbassins, meerdere duurzaamheidsmaatregelen en nog veel meer. Alleen daarom al is het onmogelijk om de werkzaamheden buiten het seizoen te doen.'



Met de hond

Om het seizoen echt af te sluiten is er zondagavond nog wel het traditionele baas-hond-zwemmen. De vernieuwde Papiermolen gaat vervolgens in de zomer van 2019 weer open.



