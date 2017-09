Slachtoffer ongeluk had sleutels 'pas net in handen'

De pas verkochte Seat vloog op de B. Haitzemastraat in Winschoten uit de bocht (Foto: Jeroen Bos/112Groningen) De Seat in kwestie vóór het ongeluk (Foto: Davy) Davy (18) uit Winschoten toen de auto nog in zijn bezit was (Foto: Davy)

De auto die donderdagavond crashte op de B. Haitzemastraat in Winschoten, was nét gekocht.

Geschreven door Stef Bandstra

Redacteur

De bestuurder van de Seat Ibiza Stella had de autosleutels pas anderhalf uur in handen, toen hij hem in de prak reed.



Gloednieuw

Davy (18) uit Winschoten had de auto al eerder meegegeven aan zijn kameraad, die hem een aanbetaling had gedaan. 'Hij reed al langer in de auto. Maar na de laatste afbetaling, anderhalf uur vóór het ongeluk, was de auto pas officieel van hem.'



Total loss

De rode Seat vloog uit de bocht op de B. Haizemastraat in Winschoten en knalde tegen een lantaarnpaal aan. De auto werd na het ongeluk total loss verklaard. En dat gaat Davy toch een beetje aan het hart. 'Het is jammer. Het was mijn allereerste auto en ik was er erg gek op.'



Door één deur

Op de vraag of de vriendschap tussen Davy en zijn vriend door het incident is verslechterd, geeft hij duidelijk antwoord: 'Hij komt morgen gewoon op mijn verjaardag'.