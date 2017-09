Henderik Ekema op Sint Maarten: 'Het is oorlog hier'

'Er wordt geschoten door plunderaars. Er worden gewoon mensen beroofd. Dit gaat me te ver. Het is een chaos hier.'

Damster Henderik Ekema woont op Sint Maarten en hij voelt zich niet veilig meer op het eiland, dat getroffen is door superorkaan Irma.Ekema heeft zelf nog wel een dak boven zijn hoofd. 'De moeder van mijn kind en mijn zoon heb ik uit een hotel moeten halen. Daar begonnen ze ook te plunderen. Ik wil hen zo snel mogelijk het land uit hebben', zegt hij.Op het eiland is nauwelijks water en elektriciteit. 'We hebben nog wel wat drinkwater, maar dat raakt ook op', vertelt Ekema. 'Je mist de basisdingen, zoals gewoon naar de wc gaan en douchen. Kleren had ik nog wel, maar het meeste heb ik weggegeven aan mensen die het echt nodig hebben.'Ondanks de chaos en onveiligheid wil Ekema zelf niet van Sint Maarten af. Volgens zijn zus Anna die in Appingedam woont, wil Henderik de mensen daar helpen. 'Hij brengt slachtoffers naar het ziekenhuis en dat maakt hem sterk.'