Donar overklast Rotterdam in oefenduel

(Foto: Emiel Venema/RTV Noord)

De basketballers van Donar hebben vrijdagavond in Wildervank de oefenwedstrijd tegen Rotterdam met 116-47 gewonnen. Bij rust bedroeg de voorsprong van Donar 57-21.

Time-out

Donar begon slap aan het oefenduel en daarom vroeg coach Erik Braal al na twee minuten een time-out aan. De ploeg werd wakker geschud en overklaste daarna Rotterdam op alle fronten.



Allemaal in actie

Bij Donar kwamen alle spelers in actie. Alleen Aron Roye ontbrak vanwege een blessure. Stephen Domingo was topscorer met 24 punten, terwijl Evan Bruinsma goed was voor twaalf rebounds.



Zondagmiddag om drie uur speelt Donar de volgende oefenwedstrijd; in Leek tegen Den Helder.