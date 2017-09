Lycurgus verslaat Leuven in eerste van drie oefenduels

Trifon Lapkov kwam één set in actie (Foto: Abiant Lycurgus / Twitter)

Abiant/Lygurgus heeft vrijdagavond de eerste in een serie van drie oefenduels tegen Volley Haasrode Leuven met 3-1 gewonnen. In Zuidhorn waren de setstanden 28-26, 25-19, 18-25 en 27-25.

Coach Arjan Taaij kon tegen de nummer vijf van België nog niet beschikken over de geblesseerden Dennis Borst, Pascal Hoogstra en Niels de Vries. Ook de Canadees Erik Mattson ontbrak, omdat het nog wachten is op zijn werkvergunning. Trifon Lapkov en Frits van Gestel komen terug van blessures en kwamen beide één set in actie.



Zaterdagavond om zeven uur speelt Lycurgus opnieuw tegen Leuven, dan in Harkstede.