Drietal overvalt pizzeria in Beijum

(Foto: Martin Nuver/112groningen)

Een pizzeria aan de Stoepemaheerd in de Groninger wijk Beijum is vrijdagavond laat overvallen. De daders hebben gedreigd met een mes.

Volgens de politie zijn er geen slachtoffers gevallen. De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.



Signalementen

Volgens een Burgernetmelding waren er drie daders. De eerste man droeg een masker met opvallende witte plekken. Hij is 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. De overvaller droeg een dikke jas en zwarte kleding.



De tweede overvaller is 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een getinte huid en was zwart gekleed. De man droeg een zonnebril.



De derde dader stond vermoedelijk op de uitkijk. Daar is geen signalement van bekend.



Geen actie

De politie vraagt mensen uit te kijken naar de overvallers, maar zelf geen actie te ondernemen.