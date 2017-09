Slagter sprint naar zesde plaats in Québec

(Foto: Team Camp)

Tom-Jelte Slagter is als zesde geëindigd in de Grand Prix Québec, in Canada. De wielrenner uit Slochteren was daarmee de beste Nederlander in de uitslag.





Reeks koersen in Canada

Slagter is al een tijdje in Canada. Begin deze week sloot hij de vierdaagse Ronde van Alberta af op de vierde plaats. Zondag staat Slagter er aan de start van de GP Montréal.



De GP Québec maakt onderdeel uit de van de WorldTour, een klassement waar de belangrijkste wielerwedstrijden voor meetellen.





