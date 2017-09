Grasbaanraces Uithuizen afgelast: 'Het is te blubberig'

De internationale grasbaanraces in Uithuizen gaan niet door. Door de vele regenval is de baan te nat om zaterdagavond te kunnen racen.

Eerder deze week had de organisatie de baan afgedekt met landbouwplastic en zoveel mogelijk droog gemaakt met koffiebekertjes en emmertjes, in de hoop zich zo te wapenen tegen de regen. Vergeefs.'Dat helpt tegen één of twee buien, maar niet als er zoals nu veertig millimeter is gevallen', treurt organisatievoorzitter Roelof Hoffies.'Vooral de bochten zijn niet begaanbaar. De grond is nu te blubberig. En het lukt ons niet meer om de baan tijdig te preparen, het is te zacht. Voor het publiek zou het ook geen pretje zijn om in die blubber te staan. Het water staat bovendien ook in het rennerskwartier.'