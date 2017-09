Verzet tegen transferium De Punt: 'Het probleem zit in de stad Groningen'

Natuurplatform Drentsche Aa blijft zich verzetten tegen een transferium langs de A28 bij De Punt, ook al is het plan flink aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.

Bij het transferium zouden onder meer een paar honderd parkeerplaatsen, een busplatform en nieuwe op- en afritten moeten komen. Toen de plannen in 2014 gepresenteerd werden, was aanvankelijk plaats voor rond de 2000 auto's voorzien.Dinsdag wordt dit plan besproken in de gemeenteraad van Tynaarlo. De provincie Drenthe ontwikkelt het transferium, dat in totaal twaalf miljoen kost. De gemeente Tynaarlo moet toestemming geven voor wijziging van het bestemmingsplan.Het natuurplatform heeft onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het plan. De provincie wil met de nieuwe voorziening bij De Punt mensen uit de auto krijgen, en per bus naar Groningen verder laten reizen. Dat moet een stuk fileleed wegnemen.Volgens het platform lost zo'n transferium niets op. 'De stad Groningen kan gewoon niet genoeg auto's opnemen, daardoor ontstaan de files, het probleem zit in de stad Groningen', zegt voorzitter Philippe Boucher van het natuurplatform.'Bij De Punt zitten we in een natuurlandschap, in het beekdal van de Drentsche Aa en de landgoederengordel is vlak bij. Dan moet je dat gebied niet gaan verstedelijken met wegen en parkeerplaatsen. Je gaat het kleinschalige landschap verknoeien met infrastructurele werken die niets toevoegen.'Bovendien is het transferium helemaal niet nodig volgens Boucher. 'We hebben verderop het transferium bij Haren al met 900 plekken, daar zijn tijdens de drukste uren nog 300 plekken vrij. Dan heeft het geen zin om bij De Punt 200 plaatsen aan te leggen. Dat is veel te ver en daar gaat niemand staan.'