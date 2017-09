'Oudjes' tonen zich in estafette RUN Winschoten

Samen zijn ze 720 jaar oud: de tien hardlopers van atletiekvereniging Aquilo uit Winschoten die zaterdag namens hun club van start zijn gegaan in de estafette van de RUN. Allemaal zeventig plussers. Twee dames en acht heren.

Gerard Bosveld is met zijn tachtig jaar de oudste. Hij was aanvankelijk reserve. 'Ik hoopte steeds dat er iemand geblesseerd zou raken en gelukkig was dat zo', zegt hij met een knipoog.'Omdat hij moest invallen, ging de gezamenlijke leeftijd nog omhoog van 710 naar 720 jaar', vertelt teammanager Kees Plugge. 'Ik heb alle mensen van boven de zeventig op de ledenlijst eruit gevist en gekeken wie er nog regelmatig loopt. Zo hebben we er tien gevonden.''We hopen rond half tien binnen te zijn', zegt John Maan, een van de tien atleten op leeftijd. 'Het is dan al donker, maar we willen er allemaal staan om onze laatste loper binnen te halen.'