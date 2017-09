Zanger Pieter van der Zweep ontsnapt aan dood, wordt geholpen door 'agent' Enzo Knol (update)

'Vrijdagavond hadden we waarschijnlijk tienduizend engeltjes op onze schouder', zegt de Groningse zanger Pieter van der Zweep. 'Nadat het super gezellig was bij de Sterren NL weekendborrel, eindigde de avond in de vangrail!'

'Ik reed in een bocht op de A6 bij Hilversum. Het had geregend en het was behoorlijk glad. Ik voelde de achterkant van de auto wegglippen. We maakten twee rondjes en kwamen op de rijbaan in tegenovergestelde richting terecht.'De zanger zat samen met zijn vriend in de auto. 'Ik had het me nooit vergeven als hem iets was overkomen. We hebben echt heel veel geluk gehad.' Hij zegt niet te hard gereden te hebben en dat hij netjes spa rood heeft gedronken bij de borrel.Na het ongeluk liepen ze naar de andere kant van de vangrail voor hun veiligheid. Van der Zweep wilde terug gaan naar de auto om een gevarendriehoek te pakken. Daarmee wilde hij andere automobilisten waarschuwen.'Ik liep terug naar de auto om het gevarendriehoek te pakken. Het verbaasde me dat andere auto's pas op het laatste moment uitweken, want ongeveer vijf zijn bijna tegen onze auto gebotst. Misschien hadden ze gedronken of waren ze met hun telefoon bezig?' vraagt de zanger zich af.De zanger belde meteen de politie. 'We vonden het al zo gek dat de politieagent gewoon een spijkerbroek aan had! Bleek het Enzo Knol te zijn die een dag meeliep met de politie! Toffe gast en gelukkig konden we weer even lachen!'De auto is total-loss.