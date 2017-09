Woningbrand aan Korreweg in Groningen

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Op de derde verdieping van een woning aan de Korreweg in Groningen heeft zaterdag een brand gewoed.

De Korreweg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer, om de hulpdiensten hun werk te laten doen. De brand woedde in één kamer op de derde verdieping van de woning. Het sein 'brand meester' kon na ongeveer een kwartier gegeven worden.



Over de oorzaak van de brand is niets bekend.