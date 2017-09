Belgische winnaar in RUN van Winschoten

Wouter DeCock na het winnen van de RUN van Winschoten (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen) Sophia Sundberg na het winnen van de RUN van Winschoten (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Met een ruime voorsprong heeft Wouter DeCock de 42e editie van de RUN van Winschoten gewonnen. De viervoudig Belgisch kampioen 100 kilometer kwam na zes uur, zesenveertig minuten en twaalf seconden over de finish op de Stikkerlaan.

DeCock nam na vijf ronden de leiding over in de wedstrijd van de Duitser Jörg Heiner. Hij stopte na vijftig kilometer.



Negen minuten voorsprong

De 33-jarige atleet uit Oostende had een kleine negen minuten voorsprong op Pascal van Norden. Hij won de editie van 2016. Met zijn tweede plaats prolongeerde de ultra-atleet uit Gouda de nationale titel op de honderd kilometer. Gerrit Wegener uit Duitsland pakte het brons.



Snelste vrouw

Sophia Sundberg uit Zweden was net als vorig jaar de snelste vrouw. Ze finishte in 7 uur, 50 minuten en 13 seconden. Dat was drie minuten sneller dan in 2016.



Slecht weer

De RUN van Winschoten begon om tien uur in de ochtend met slecht weer. Het was koud en de regen viel met bakken uit de lucht. De lopers zelf hadden daar weinig problemen mee.



Het grootste gedeelte toeschouwers kwam pas toen in de loop van de middag de zon zich liet zien. Het slechte weer was er ook debet aan dat de RUN een minder groot volksfeest werd dan andere jaren.