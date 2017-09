Expeditie Grunnen eert alle boerinnen

'We zijn niet met acht maar met vijftien man te eten, dat lukt wel toch?' Zo ziet het leven van een boerin eruit. Die heeft een belangrijke taak op de boerderij. Ze werkt niet alleen mee op de boerderij, nee het gezinsleven en huishouden moet ook verzorgd worden. Daarom is het op de tweede zaterdag de Dag van de Boerin.

- Regen, regen en nog eens regen- Hoe zwaar is de expeditie-bus?- De wandel/poncho-run in Winschoten- Lichtweek in Wedde- De Grunneger week van Uithuizen- Verbrand meubilair van ontwerper Maarten BaasDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!