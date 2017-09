OOGTV wint prijs voor 'Stand van Stad'

Het Tv-programma 'Stand van Stad' van omroep OOG heeft zaterdag een prijs gekregen voor het beste lokale programma van Nederland in de categorie video.

Dat gebeurde tijdens de lokale omroep awards in Hilversum. In 'Stand van Stad' wordt maandelijks bekeken hoe de stad Groningen er voor staat.Presentator Bram Douwes is blij verrast met het winnen van de prijs. 'Maar het is wel meer dan terecht dat we deze hebben gewonnen!'