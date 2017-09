FC Groningen onder 23 wint uit bij koploper.

De eerste overwinning van het seizoen is een feit. FC Groningen onder 23 won zaterdagmiddag uit tegen ASWH met 0-1 en blijft ongeslagen in de Derde divisie zaterdag.

In Hendrik-Ido-Ambacht had de ploeg van trainer Alfons Arts geen makkelijke middag. ASWH was tot zaterdag koploper en heeft fysiek een veel sterkere ploeg.Na het eerste kwartier begon het zeer jeugdige Groningen beter in de wedstrijd te komen en kreeg voor rust twee goede kansen via Donald en Browne. Beide spelers wisten niet te scoren waardoor de ruststand 0-0 was.Na de pauze ging ASWH op zoek naar de openingstreffer. Groningen kon de bal te weinig in de ploeg houden, maar doelman Hoekstra werd te weinig getest. Gedurende de tweede helft werd Groningen minder slordig en na een knappe aanval maakte David Browne de 0-1.ASWH probeerde nog de gelijkmaker te forceren maar gescoord werd er niet meer.Door de overwinning stijgt FC Groningen onder 23 naar de vijfde plaats in de Derde divisie zaterdag. De ploeg heeft nu vijf punten uit drie wedstrijden.Volgende week zaterdagmiddag staat er een derby op het programma. Dan komt het Assense ACV naar Groningen.