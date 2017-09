Nina Hagen doet zaal zweten tijdens museumnacht

Ze vindt het er 'sehr heiß' maar ze heeft er duidelijk zin in. De Duitse zangeres Nina Hagen treedt zaterdagavond tijdens de eerste Groninger museumnacht op in het Groninger Museum.

Voor het auditorium staat een half uur voor aanvang al een rij. De zaal kan niet veel meer dan honderd mensen bergen en zoveel bewonderaars zijn zeker op het optreden afgekomen.In het bomvolle zaaltje treedt Hagen vervolgens een uur op. Met 'hallo schatjes' begroet ze de zaal. Om vervolgens achter elkaar met lage rauwe stem haar nummers te zingen. Hagen loste met het optreden een belofte in. Ze zou vorig jaar komen voor de opening van de tentoonstelling Nieuwe Wilden, maar zegde toen af.Het is de eerste keer dat in Groningen een museumnacht wordt gehouden. Zeker 2500 stadjers bezoeken de vijf deelnemende musea: het Groninger Museum, het Universiteitsmuseum, het Scheepvaartmuseum, het Stripmuseum en GRID Grafisch Museum. Daarmee is het evenement uitverkocht.