Kleuterjuf Aukje de Haan kan voorlopig niet van Sint Maarten

Eigenlijk zou Aukje de Haan uit Meedhuizen maandag weer aan het werk moeten, maar dat gaat niet lukken. De kleuterjuf van de Togtemaarschool in Bedum zit nog vast op het door orkaan Irma getroffen eiland Sint Maarten.

'Zaterdag is er nog telefonisch contact geweest, het gaat naar omstandigheden prima', vertelt haar man Bert.Aukje de Haan is op Sint Maarten voor de herdenking van haar zoon Bas, die daar afgelopen vrijdag precies een jaar geleden met de fiets verongelukte. Ze logeert bij haar schoondochter. 'Mijn vrouw raakt niet zo gauw in paniek en is positief gestemd'.'Haar huis heeft weinig schade. Maar er is geen stroom. En wat eten betreft moeten ze het doen met wat er in huis is.'Defensie stuurt zondag twee Hercules-transportvliegtuigen naar het Caribische eiland, om toeristen die gestrand zijn op te halen en naar Curaçao te brengen. Daar vandaan kunnen ze dan terug naar Nederland vliegen.Volgens De Haan komt zijn vrouw op dit moment niet in aanmerking voor die vluchten. 'Ze richten zich in eerste instantie op de mensen die via een reisorganisatie in hotels zitten.''Ik probeer met het consulaat in contact te komen, maar krijg geen contact. Ik ga het zondagmiddag opnieuw proberen. Maar ik ga er niet vanuit dat ze meteen in het vliegtuig zit. Ik moet gewoon afwachten wat er gebeurt, ik ben met handen en voeten gebonden.'