Studenten Hanzehogeschool zitten vast op Sint Maarten

Elf derdejaars studenten van de Hanzehogeschool in Groningen zitten vast op het Caribisch eiland Sint Maarten, door de gevolgen van orkaan Irma.

'Ze zijn voorlopig ondergebracht in orkaanbestendige huizen', zegt woordvoerster Annemarie Heite van de Hanzehogeschool. 'Het gaat goed met ze. De ouders hebben allemaal al contact gehad met hun kinderen, direct of indirect. Er is ook een groepsapp aangemaakt, met alle ouders daarin.''Als ze terug willen, gaan we er alles aan doen dat te regelen. Maar stagiaires staan bij het evacueren niet bovenaan op de prioriteitenlijst, merken we.' Ze mogen zelf beslissen of ze blijven, of hun stage in Nederland voortzetten.Relaties van de Hanzehogeschool op Aruba en Curaçao hebben aangegeven stagiaires te willen helpen aan een stageplaats daar. 'Daar ben ik warm door getroffen', zegt stagecoördinator Marius Bremmer.De groep stagelopers kwam vorige week op het eiland aan. De bedoeling was dat ze er vijf maanden zouden blijven. Heite: 'Een van de stagiaires heeft al gezegd te willen blijven om mee te helpen met de wederopbouw.'De elf komen van juridische opleidingen van de Hanze en van de studies Fysiotherapie en Facility Management.