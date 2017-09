Eerbetoon voor verongelukt meisje (9): 'Pittig en emotioneel'

Onder het viaduct aan de Van Idekkingeweg in de stad Groningen is met graffiti een groot eerbetoon gemaakt voor het negenjarige meisje Aminga, dat vorige maand met haar vader verongelukte bij Lauwersoog.

Kunstenaars Wessel de Zeeuw en Michel Velt maakten het. 'Pittig en emotioneel', vond De Zeeuw dat. Hij kende het meisje, ze speelde vaak bij zijn buurkinderen Thijs en Madeleine. 'We hebben afgelopen jaar nog samen met haar Sint Maarten gelopen.'Het broertje van het meisje overleefde het ongeluk, dat gebeurde op de parkeerplaats bij de veerhaven. 'We willen dit jaar opnieuw Sint Maarten lopen, nu met haar broertje erbij.'Buurjongetje Thijs is ook bezig met graffiti, zo ontstond het idee om een eerbetoon aan Aminga te maken. De Zeeuw spoot haar naam in grote letters op de muur onder het viaduct. 'Ik ben er twee dagen achter elkaar mee bezig geweest, beide keren zes uur.'Voor het portret van Aminga zocht hij hulp bij streetartist Michel Velt. Hij kende het meisje niet, maar had wel gehoord van het ongeluk. 'Een vreselijk verhaal.''Mijn idee van kunst is dat de samenleving er wat aan moet hebben. Ik ben niet zo van het ophangen van werk in een galerie.' Met zijn portret hoopt Velt wat troost te kunnen bieden. Hij zette haar afbeelding op de muur aan de hand van een aantal foto's van het meisje.Toen de twee kunstenaars bezig waren met het eerbetoon, kwamen ook nabestaanden van het meisje langs. 'Dat was heftig en zwaar', zegt Velt. 'Maar het deed ze goed.'Het kunstwerk trekt veel bekijks. Er worden bloemen gelegd en kaarsjes gebrand. 'Hier zijn echt geen woorden voor', zegt Anke Kamminga, nadat ze een bloemetje heeft achtergelaten. 'De eerste keer dat ik het zag was ik eigenlijk de hele dag verdrietig.'