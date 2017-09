GHHC verliest eerste wedstrijd van het seizoen

De dames van GHHC zijn het nieuwe seizoen teleurstellend begonnen. In Haren verloren de hockeysters met 1-0 van Oranje Rood.

De omstandigheden waren perfect tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen. De Groningers hadden het moeilijk in de openingsfase. Oranje Rood mocht in de eerste twaalf minuten maar liefst drie strafcorners nemen.Daarvan belande één op de lat en keepster Jantien Gunter redde een aantal keren goed. Ondanks het overwicht van de bezoekers uit Eindhoven haalden de Groningers ongeschonden de rust.Direct in de tweede helft kreeg GHHC een niet te missen kans, maar Susan Keuning kreeg de bal net niet in de goal. Een paar minuten later was het aan de overkant wel raak. Sophie van Nieuwamerongen scoorde zes minuten na rust de 1-0 na een counter. De Groningers drongen nog wel aan, maar tot scoren kwamen ze niet meer.Voorafgaand aan de wedstrijd tekende Trip advocaten een contract met GHHC. De nieuwe hoofdsponsor blijft voor twee jaar verbonden aan de hockeyclub. Er werden geen uitspraken gedaan over het bedrag wat met het contract gepaard gaat.