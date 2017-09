Een bommetje met Bello in openluchtbad 'De Griffioen'

Bommetjes, ballen vangen en kwispelende staarten tijdens het hondenzwemmen in Grijpskerk. Het is de laatste dag van het zwemseizoen voor zwembad de Griffioen en naast mensen zijn zondag ook alle honden welkom.

Badjuf Moniek Mosterman vertelt dat de teller op 36 honden staat. 'Dit is minder dan vorig jaar, toen hadden we er tachtig en kwamen de honden uit de hele provincie Groningen en ook uit Drenthe en Friesland. Maar dit jaar zijn er ook andere zwembaden die op dezelfde dag open gaan voor honden met hun bazen.'De meeste honden zwemmen en spelen in het ondiepe bad. Daar kunnen ze voor een groot gedeelte ook nog staan. Toch zijn er wel een aantal bazen die zich in het diepe wagen met hun hond. Via een mat klimmen de honden het water in en zwemmen baantjes.Sommige bazen probeerden de hond nog van de duikplank te laten springen, maar dat is voor de meeste honden toch net iets te spannend.Grote lobbes Django heeft plezier voor tien. Hij mag vandaag in het grote bad. 'We hebben zijn bal meegenomen, dat vindt 'ie fantastisch maar op de grote drijfmat lekker dobberen op het water in de zon is voor Django echt een pleziertje', lacht zijn baas.Tijdens het hond en baas zwemmen is RTV Noord ruim een uur live geweest op Facebook bekijk hieronder de livestream terug.Op Instagram is het hond en baas zwemmen in tien actie foto's vastgelegd. Bekijk hieronder de slideslow.