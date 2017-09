'Studenten van Vindicat misdragen zich in Sushi-restaurant' (update)

'Er wordt geplunderd, gegooid met glazen en gordijnrails worden gesloopt.' Een paar honderd studenten van Vindicat plegen vorige week zondag vernielingen in een Sushi-restaurant vlakbij het Sontplein in Groningen. Dat meldt stadsblog Sikkom.

In de wc-ruimte stond een student tegen de muur te pissen. Bezoeker van het restaurant

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Een medewerker van het restaurant

Als blijkt dat het toch waar is dan is het stuitend en choquerend. Oud-rector Stijn Derksen van Vindicat

Volgens het stadsblog zijn bijna alle tafels in het restaurant bezet door corpsleden, op één na. Daar zitten een paar Groningers een verjaardag van een vriend te vieren.'Het was vrij lawaaierig en door de enorme drukte duurde het lang voordat we eten of drinken kregen', zeggen de Groningers tegen Sikkom. 'We vonden het vooral sneu voor het personeel. Dat werd bespot, omver geduwd, uitgelachen als ze iets lieten vallen en compleet over de voet gelopen door de studenten.''Dingen werden stukgegooid. Op een gegeven moment lag het hele restaurant onder kapot glas. Gordijnroeden werden van de muur getrokken en in de wc-ruimte stond een student tegen de muur te pissen.'Het restaurant wil niet reageren, maar een medewerker die de telefoon opneemt zegt tegen RTV Noord: 'Het was echt niet leuk, echt één grote puinhoop. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.' Ze was zelf ook aan het werk op de bewuste avond.Het restaurant kon de dag erna pas uren later open door de opruimwerkzaamheden. Het is niet bekend hoe groot de schadepost voor het bedrijf precies is. Volgens de medewerker is er geen aangifte gedaan.De politie kreeg in de avond een melding van geluidsoverlast vanuit de omgeving. 'Toen we aankwamen bij het restaurant hebben we buiten een aantal jongeren aangesproken op hun gedrag. Daarna zijn we weer weg gegaan.' De woordvoerder kon niet zeggen of het studenten van Vindicat waren.Oud-rector Stijn Derksen van Vindicat bevestigt dat er een grote groep Vindicaters in het restaurant was. Ze hadden een etentje ter afsluiting van het hospiteerweekend, waarin de Vindicat-huizen besluiten welke nieuwe studenten er mogen komen wonen. Derksen: 'Het is geen Vindicat-aangelegenheid, maar het zijn wel studentenhuizen van ons.'Derksen: 'Het is voor mij nog de vraag of het waar is wat er geschreven wordt. Ik heb nog te weinig mensen gesproken. Wie ik wel heb gesproken herkent zich niet in het verhaal. Als blijkt dat het toch waar is dan is het stuitend en choquerend.'Derksen voert overigens het woord namens zijn opvolger. Hij draagt juist dit weekend het stokje over aan Marc Mohr.De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool willen de kwestie eerst onderzoeken voordat ze met een reactie komen.Woordvoerder Gernant Deekens van de Rijksuniversiteit Groningen zegt: 'We hebben de berichtgeving gelezen. We willen eerst de feiten weten en kunnen daarna pas een reactie geven.'De Hanzehogeschool sluit zich daarbij aan. Woordvoerder Steffy Praamstra: 'We willen eerst kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is.'