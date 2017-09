Donar wint laatste oefenwedstrijd tegen Den Helder Suns

Donar heeft zondag zijn derde en laatste oefenwedstrijd gewonnen. In Sportcentrum Leek was de formatie van coach Erik Braal met 104-40 veel te sterk voor Den Helder Suns.

De basisopstelling bestond uit Curry, Dourisseau, Slagter, Bruinsma en Koenis. De Groningers speelden verdedigend sterk en waren aanvallend vaak niet bij te benen door Den Helder. Bij rust was de stand al 45-23 voor Donar. In de tweede helft liep Donar verder weg. Den Helder scoorde slechts zeventien punten in de laatste twee kwarten. De overtuigende zege kwam dan ook geen moment in gevaar.Basketbalvereniging Flying Red uit Leek en Roden organiseerde voorafgaand aan de wedstrijd verschillende randactiviteiten. Dat bestond uit bijvoorbeeld 3x3 wedstrijdjes voor ouder en kinderen en een workshop voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook konden bezoekers kennismaken met de fitness faciliteiten van het Sportcentrum.De kwalificatiewedstrijd voor de Champions League begint voor Donar op 19 september in het MartiniPlaza. De club speelt dan tegen BC Vytauras Prienai-Pirstonas uit Litouwen. De return wordt op 21 september gespeeld in Prienai.