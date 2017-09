FC Groningen op eigen veld niet langs VVV

FC Groningen is er zondagmiddag niet in geslaagd om van VVV te winnen. Het werd 1-1 in het Noordlease stadion. Mahi zette de Groningers na een kwartier spelen op voorsprong, miste een strafschop en raakte de paal. Diep in de blessuretijd maakte invaller Nwakali gelijk.

De ploeg van trainer Ernest Faber kwam in de 15e minuut op voorsprong door een mooi uitgespeeld doelpunt. Een voorzet op maat van linksback Warmerdam werd nog net door een verdediger van VVV doorgekopt. De bal plofte voor de voeten van Mahi die overtuigend inschoot: 1-0.Ondanks het doelpunt sloop de onzerheid in het spel van FC Groningen. VVV had de overhand in het laatste kwartier voor rust en creërde de nodige kansen. Leemans, Thy en Hunte hadden hun vizier echter niet op scherp staan.Vlak na de pauze kreeg de thuisploeg de uitgelezen mogelijkheid op de tweede treffer. Promes bracht Veldwijk ten val en Lindhout gaf FC Groningen terecht een strafschop. Mahi schoot de bal in, maar doelman Unnerstall wist de bal met een katachtige reflex uit het doel te houden.Na een uur spelen was Mahi opnieuw dichtbij de tweede Groningse treffer. Zijn afstandsschot kwam terecht op de paal. Het spel van FC Groningen werd vervolgens steeds slordiger en de dreiging van VVV nam toe. De gelijkmaker hing in de lucht.Net toen het leek dat Groningen toch de 1-0 voorsprong over de eindstreep kon trekken sloeg VVV in de blessuretijd keihard toe. Invaller Nwakali combineerde in het strafschopgebied, kreeg de bal terug en kopte de bal over de kansloze Padt. Vlak daarna klonk het eindsignaal van scheidsrechter Lindhout.FC Groningen heeft vijf punten uit vijf gespeelde wedstrijden en staat daarmee op de tiende plaats in de eredivisie.