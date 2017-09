Door de mand: Kees Vlietstra wil Ron Jans terug

(Foto: RTV Noord)

'Je weet het hè Henk. Als je zondag nog een keeper nodig hebt, ik laat je niet zakken.' Het is augustus 2006, sportpark De Koepel in Haren. Ik sta naast Henk Veldmate de training van FC Groningen te bekijken. Henk is manager technische zaken van de FC en was vroeger mijn docent spel op de ALO.





Veel van geleerd. Fijne vent. Ik ging in die tijd vaak bij de trainingen van de Groninger topclubs kijken. Zelfstudie. Ton Boot en Ron Jans waren mijn favorieten. Markante persoonlijkheden. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen trainde de FC in Haren. Met mijn zoontje van vier ging ik op een dinsdagochtend eens kijken. Het was zo'n ochtend dat alles klopte. Op het veld lag nog een dun laagje ochtenddauw. Jans leidde energiek de training. Luis Suarez was aan het rommelen. Mark-Jan Fledderus keek boos. Danny Buijs nam nog maar weer eens een sliding. De zon scheen. Henk vertelde mooie verhalen over Suarez. Mijn zoontje speelde voor de reclameborden in het gras. Ja, alles klopte.



Jans floot ten teken dat een oefenvorm was afgelopen. Mark-Jan Fledderus had met zijn ploeg dat potje verloren. Fledderus was in die tijd de opvolger van Frank de Boer en voorganger van Kevin Strootman kwa boos kijken in de Eredivisie. Mark-Jan was nu héél boos aan het kijken omdat hij had verloren. Uit pure frustratie gaf hij de bal een rotschop. De bal vloog richting het reclamebord waar mijn zoontje mikado aan het spelen was met grassprietjes.



De bal suisde met een orkaan-type-vijf-snelheid naar mijn kleine mannetje. Mark-Jan keek niet meer boos maar geschrokken naar het punt van de vermoedelijke inslag en hield zijn adem in. Henk schreeuwde iets onverstaanbaars. In een reflex liet ik me over het reclamebord vallen en ving de bal met mijn linkerhand net voor het kinderhoofdje. Danny Buijs kwam snel aangelopen om te kijken of alles goed was. Nonchalant gooide ik de bal precies voor zijn voeten. Danny nam de bal aan met een sliding. Henk keek me vol bewondering aan. Mijn zoontje had niets gemerkt. Terwijl ik naar Bas Roorda keek, die zich door de keeperstrainer liet afbeulen, kon ik het niet laten:'Je weet het hè Henk. Als je zondag nog een keeper nodig hebt, ik laat je niet zakken.'



Afgelopen donderdag reed ik door Friesland. Het was een mooi ritje. Woeste wolken, groen gras, radio aan. Ron Jans was te gast in het NPO Radio 1 programma De Ochtend. Als oud docent Duits werd Jans naar zijn mening gevraagd over het Nederlandse onderwijs. Terwijl de presentatrice Jans introduceerde (huidig technisch manager, oud-speler en trainer FC Groningen, winnaar KNVB beker en JC schaal als trainer van PEC én ex-leraar Duits) reed ik over de A32 langs het Abe Lenstra Stadion. Moest opeens denken aan Jans' avontuur bij SC Heerenveen. Ach, iedereen maakt weleens een foutje.



Jans vertelde gepassioneerd over zijn verleden als leraar Duits op het Maartenscollege. En dat hij geschiedenis eigenlijk leuker vond dan Duits. Meester Ron had ook nog wat tips om het onderwijs beter in te richten. Kleinere klassen, meer faciliteiten en een hoger salaris voor de docenten. Verder pleitte hij voor elke dag gym op de basisschool en meer creatieve vakken. Ik was het roerend met de manager technische zaken eens. Hij was ook vernieuwend: 'Ik denk dat pretpakketten niet bestaan. Zorg dat leerlingen alle vakken in hun examenpakket mogen doen die ze het beste liggen.'



Over die laatste aanbeveling heb ik de rest van de reis heerlijk gemijmerd. Dat was wat geweest als ik examen had mogen doen in alleen maar vakken die me het beste lagen. Mager examenpakketje: Nederlands, gym en geschiedenis.



Ter hoogte van Drachten moest ik opeens aan mijn favoriete docent denken. Bert Edinga, leraar geschiedenis op het Werkmancollege. Eigenlijk vond ik als brugklasser geschiedenis geen reet aan maar toen Edinga in het tweede jaar onze leraar werd was ik verkocht. Net als Ton Boot en Ron Jans was meester Edinga ook een markante persoonlijkheid. Wat kon die man lullen. Als hij vertelde over de Eerste Wereldoorlog dan voelde je de pijn en angst al zat je zelf in een loopgraaf. De 'culturele' schoolreisjes naar Antwerpen en Maastricht organiseerde hij ook. En hoe. Waar andere klassen musea en kerken bezochten waren onze excursies in de kroegen op het Vrijthof en de terrassen in Antwerpen. Veel van Bert geleerd.



Bijna thuis. Terwijl ik langs de Euroborg rij richting Engelbert hoop ik dat de FC zondag nu eens een hele wedstrijd goed gaat spelen. VVV, lastig ploegje. Ik verwacht 1-1. En dat het zo'n wedstrijd wordt met een anti climax. Zou zomaar eens een hele late gelijkmaker van VVV kunnen worden. Of zoiets. Als coach Faber volgend seizoen de nieuwe trainer wordt van PSV dan hoeft Nijland niet lang te zoeken naar een opvolger. Die hebben we namelijk al in huis. Het wordt tijd dat de FC weer een meester voor de selectie krijgt. En als Padt volgend seizoen ergens in de Championship onder de lat staat dan hoeft trainer Ron Jans niet lang te zoeken naar een opvolger. Want je weet hè meester Jans. Ik laat je niet zakken.