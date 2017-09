'Deksel op de neus, zure late gelijkmaker, publiek bleef erachter staan'

(Foto: JKbeeld)

'Het was wachten op de 1-1, zonde we hebben het laten liggen.' De leden van het supporterspanel zijn het erover eens dat de late gelijkmaker erg zuur was, maar wel al een tijdje in de lucht hing. Het rapportcijfer voor de FC: een 4,7.

Sil Piek droomt van een goedspelend Groningen in een volgepakt stadion, maar van beide is helaas geen sprake. 'Jenssen en Bacuna imponeren totaal niet als controleursduo. Lichtpunt was opnieuw Warmerdam. Pech dat de gelijkmaker zo laat nog valt, maar echt onterecht was het niet te noemen. Teamprestatie een 5.'



Voor Kevin van der Laan viel de gelijkmaker logisch en verwacht. 'Het was wachten op de 1-1. Een goal waarbij de verdediging weer totaal niet op staat te letten. Eerste helft VVV vooral op eigen helft gehouden. Tweede helft slappe strafschop van een verder geweldige Mahi. Conclusie: na Utrecht kom je al met veel geluk weg, dat kan ook niet twee keer goed gaan. Cijfer: 1e helft 7,5 2e helft 5. Kom ik op 6,2.'



Het meest kritisch is Kris Groenewold. 'Ik heb in 12 jaar Euroborg nog nooit een team gezien met zo weinig kwaliteit als dit VVV. Ik ben blij dat ik een geweldige bruiloft heb gehad. Vanuit die euforie geef ik een 2,5. Verder is elk serieus commentaar op deze wedstrijd overbodig.'



'Zuur die gelijkmaker zo op het eind,' vertelt Jasper Kelder. 'Niet dat VVV nou zoveel minder was, maar we hadden echt meer dan genoeg kansen om er een tweede in te prikken. Zonde! Gewoon laten liggen dit. Misschien Warmerdam wat verder naar voren opstellen, hij was een van de weinigen die wel echt overtuigde. Van mij krijgt de wedstrijd een karig 5je.



'Wij zijn Groningen en willen strijd zien,' aldus Ronald Varwijk. 'Het publiek bleef er ondanks dat het strijden niet lukte achter staan. Dan is het lullig dat je die gelijkmaker nog tegenkrijgt na een gemiste penalty en een schot op de paal van Mahi. Warmerdam, Jenssen en Padt goed, de rest erg matig. Teamprestatie een 5.'