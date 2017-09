Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs VVV

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen is er zondagmiddag niet in geslaagd om van VVV te winnen. Het werd 1-1 in het Noordlease stadion. Mahi zette de Groningers na een kwartier spelen op voorsprong, miste een strafschop en raakte de paal. In de blessuretijd maakte invaller Nwakali gelijk.





Het cijfer is...

Het gemiddelde cijfer van de wedstrijd tegen VVV was een 2,9. Oftewel: 'Dit was nait best.' Er kwamen 1607 stemmen binnen.



Bekijk hier hoe er is gestemd





Twee weken geleden gaven 1059 stemmers een cijfer aan de trots van het Noorden. Het gemiddelde cijfer van deze wedstrijd was een 5,4. Oftewel: 'Mwoah, het was het nét niet'.



Lees ook:

- FC Groningen op eigen veld niet langs VVV

- Van minuut tot minuut: Groningen incasseert gelijkmaker VVV in blessuretijd

- 'Deksel op de neus, zure late gelijkmaker, publiek bleef erachter staan' We vroegen jullie, de supporters, je stem uit te brengen over deze wedstrijd. Welk cijfer gaven jullie de FC?Het gemiddelde cijfer van de wedstrijd tegen VVV was een 2,9. Oftewel: 'Dit was nait best.' Er kwamen 1607 stemmen binnen.Twee weken geleden gaven 1059 stemmers een cijfer aan de trots van het Noorden. Het gemiddelde cijfer van deze wedstrijd was een 5,4. Oftewel: 'Mwoah, het was het nét niet'.