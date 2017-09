Te Wierik: 'We zakten weg tot een bedenkelijk niveau'

Teleurstellend, slecht en zorgwekkend zijn zomaar wat woorden die na afloop van de wedstrijd FC Groningen - VVV Venlo zondagmiddag rondom het stadion vielen. Op de Limburgse supporters na verliet iedereen het stadion met een rotgevoel.

'We hebben het weggegeven. De eerste 25 a 30 minuten vond ik dat we bij vlagen heel aardig konden voetballen. We hadden de tweede goal moeten maken,' zegt FC Groningen-speler Django Warmerdam.Zijn collega verdediger Mike te Wierik vult Warmerdam aan. Daarna zakten we weg tot een bedenkelijk niveau. Gewoon dramatisch.'Verslaggever Elwin Baas vroeg trainer Ernest Faber of hij het ook zo slecht vond. 'Aan de bal was het heel erg slordig en zie je dat het onrustig wordt. Doe je dat niet dan creëer je kansen. Daar moeten wij constanter in worden.'Wat moet er gebeuren? 'Het moet beter', zegt Faber. Maar wordt het wel beter is de volgende vraag, want Faber zegt dit al weken. 'Jij bent negatiever van nature dan dat ik ben. Ik zit al wat langer in het voetbal. Daarin blijf je bepaalde constante waardes herhalen en daar vanuit ga je steeds beter je opdracht uitvoeren en daar moeten wij onze energie in blijven steken.'Heb jij het gevoel dat jij jouw visie wel kan overbrengen, want ik zie het simpelweg niet? 'Daar ben ik het niet met jou eens. Ik vind dat wij bij vlagen laten zien waar wij heen willen, maar dat moet constanter.'Te Wierik vindt ook dat het voetballend echt beter moet. 'Vandaag was het begin van de wedstrijd het beste gedeelte van het seizoen. We moeten nu ook niet negatief blijven doen, want dan praten wij onszelf alleen maar de put in. We moeten wel goed de beelden terug gaan kijken, want dit moet echt beter.'