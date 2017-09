Lycurgus besluit oefenduels tegen Leuven met zege

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zondag een serie van drie oefenwedstrijden tegen VH Leuven afgesloten met een 3-1 overwinning.

Het derde duel in Scheemda kende de setstanden 25-21, 15-25, 25-18 en 25-20. Zaterdag eindigde de oefenwedstrijd tussen de ploeg van coach Arjan Taaij en de Belgen in een 2-2 gelijkspel. De eerste twee sets in Harkstede werden gewonnen door de Groningers met 29-27 en 25-23. Leuven won de derde en vierde set met 25-22 en 27-25.