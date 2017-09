Be Quick onderuit tegen Dongen

Be Quick 1887 heeft zondag de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek in Dongen ging de formatie van trainer Kevin Waalderbos met 2-0 ten onder.

De Groningers kregen voor rust de beste kansen, maar wisten niet tot scoren te komen. Vlak na de onderbreking werkte Robert Talens de bal, na een scherpe voorzet van VV Dongen-speler Remon Koenen, ongelukkig in eigen doel. Be Quick ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker.De treffer viel aan de andere kant. In de 87e minuut besliste Thomas Schilders met een kopbal de wedstrijd. Be Quick heeft drie punten uit drie wedstrijden en staat daarmee op de veertiende plaats in de derde divisie zondag.