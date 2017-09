Stortkoker in brand in Stad

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

In een flat aan de Parelstraat in Groningen was zondagavond rookontwikkeling door een brand.

De brand woedde in een stortkoker voor afval en was na ongeveer een halfuur geblust. De brandweer heeft het trappenhuis geventileerd.