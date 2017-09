Twee auto's uitgebrand; vermoeden van brandstichting

De eerste autobrand aan de Johannes Vermeerstraat (Foto: Martin Nuver / 112Groningen) De tweede autobrand aan de Adriaan van Ostadestraat (Foto: De Vries Media)

Op twee plekken in Kostverloren in Groningen hebben zondagavond auto's in brand gestaan.

Rond 20:00 is een auto uitgebrand aan de Johannes Vermeerstraat. De eigenaar van de auto vermoedt brandstichting. Anderhalf uur later is op de Adriaan van Ostadestraat opnieuw een auto in brand gevlogen. Dit is op ongeveer driehonderd meter van de eerste brand.



In beide gevallen had de brandweer het vuur snel onder controle. Het is niet bekend of beide branden verband houden met elkaar. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.



Omstanders melden dat na de tweede brand een vrouw is aangehouden. Een woordvoerder van de politie kon zondagavond niet reageren.