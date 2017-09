Vindicat: 'Geen poep op muren, geen excessen'

'Ik heb geen reden om aan te nemen dat er Vindicaters over de schreef zijn gegaan.'

Dat zegt oud-rector Stijn Derksen van Vindicat na een gesprek met twee bedrijfsleiders van een sushi-restaurant. Volgens stadsblog Sikkom zou een groep van honderden Vindicaters daar vorige week zondag vernielingen hebben gepleegd, personeel hebben geschoffeerd en drank hebben gestolen.Volgens Derksen zoekt Vindicat tot op de bodem uit wat er is gebeurd, maar lijkt er niet veel aan de hand. 'De bedrijfsleiders zeggen dat ze zich niet in het verhaal herkennen. Het was wel rumoerig, maar er is geen schade en we zijn gewoon weer welkom.'De groep Vindicaters was in het restaurant om het slot van het hospiteerweekend te vieren, waarin nieuwe leden een plek proberen te bemachtigen in een Vindicat-huis. Om zeker te weten dat er geen clubleden te ver zijn gegaan wil Vindicat nog met de politie praten en met alle huisoudsten. Als er wel sprake is van misstanden dan zal Vindicat leden of hele Vindicat-huizen schorsen.Naar aanleiding van de publicatie op Sikkom kwamen er nog meer klachten binnen over Vindicaters. Ze zouden na een feestje op het terrein van rugbyclub GSRC en voetbalclub GRC een puinzooi hebben achtergelaten; waaronder met poep besmeurde muren en keutels op het pad.GRC-voorzitter Henk Mekenkamp: 'We vinden het afschuwelijk allemaal. Middels ons Parkoverleg zullen we dit verder intern oplossen met de betrokken partijen. De foto's spreken voor zich. Dit vinden wij geen normaal gedrag. En daar wil ik het verder wel bij laten.'Maar volgens Derksen berust het allemaal op een misverstand. 'Er was onduidelijkheid over wanneer de ruimte schoon opgeleverd moest zijn. We wisten niet dat er de volgende morgen een voetbaltoernooi was. De schoonmaakploeg van het sportpark heeft schoongemaakt en de aanwezige Vindicaters hebben meteen aangegeven dat Vindicat de schoonmaak natuurlijk betaalt.'Rugbyclub GSRC is een subvereniging van Vindicat, maar had niets met het feest te maken. Vindicat gebruikte de locatie voor een slaapfeest, waarbij ze de kleedkamers van de twee sportclubs mochten gebruiken. Derksen: 'De poep zat niet op de muren; de WC was wel vies. Ik wil nu ook nog van de schoonmakers horen of het klopt dat het niet buitenproportioneel vies was.'Stijn Derksen is oud-rector van Vindicat. Hij droeg dit weekend het stokje over aan Marc Mohr. Omdat de gebeurtenissen nog onder zijn gezag plaatsvonden voert hij het woord namens de studentenvereniging.