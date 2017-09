Slagter wordt derde in GP Montréal

Tom-Jelte Slagter verkeert in topvorm bij de Canadese World Tour-koersen. Zondag werd de Groninger wielrenner derde in de GP Montréal.

Zes renners streden om de eindwinst. De Italiaan Diego Ulissi sprintte heuvelop naar de zege. Bauke Mollema zat ook in de kopgroep en kwam als vijfde over de streep.Twee dagen eerder werd Slagter zesde in Grand Prix Québec. Ook in de eerste etappe van de Ronde van Alberta behaalde Slagter vorige week een podiumplek