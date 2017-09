Vakantie van Groningers op Cuba ongewild verlengd door Irma

Beveiligers bewaken het strand van Varadero (Foto: Alejandro Ernesto/ANP)

'Eerst was het nog windkracht 12, maar op een gegeven moment stond het plexiglas in onze hotelkamer helemaal bol. Toen zijn we dicht bij de badkamer gaan zitten. Als het glas dan zou knappen, konden we daar snel in vluchten.'





Verwoest

'De vliegvelden van Varadero en Havanna zijn dicht', vertelt Ria van der Veen. 'Ik ben het hotel nog niet uit geweest, maar ik kan wel zien dat alles om ons heen verwoest is. Wij zijn ook wel eens in Trinidad geweest. Als ik eraan denk hoe die mensen daar wonen in hutjes, dat begroot me echt. Die hebben nu denk ik helemaal niks meer.'



Afwachten

Van der Veen en haar man zijn niet de enige Groningers in het hotel. 'Er zitten hier ook mensen uit Delfzijl en Stadskanaal. Ook de mensen die nog moeten beginnen aan hun vakantie, willen graag naar huis. Maar we moeten gewoon afwachten', aldus Ria van der Veen.



Reisorganisatie TUI zegt nog niet te weten wanneer de vluchten op Cuba kunnen worden hervat.



