Herfstwind verspreidt suikerbietenlucht over Stad

In de loop van de dag gaan we 'm weer ruiken: de suikerbietenlucht.

De bietencampagne is maandagmorgen in alle vroegte van start gegaan en duurt tot ongeveer 20 januari.Patrick en Johan Mastwijk in Uithuizermeeden zijn als eerste aan de beurt. De broers hebben zevenhonderd ton suikerbieten klaarliggen. Met behulp van loonwerker Etze gooien ze de bieten in de vrachtwagen. 'Hierna zijn we nog niet klaar vandaag.' De broers hebben op de Emmapolder nog vierhonderd ton bieten liggen. 'Die worden vanmiddag opgehaald. En dan hebben we nog zeven bunder die op 30 september klaar moeten liggen.'Vanuit alle windstreken rijden de vrachtwagens naar de Suikerfabriek in Hoogkerk. Plantmanager Teun van der Weg: 'We verwachten vandaag tienduizend ton te verwerken. Het is een mooie bietenzomer geweest en er is een uitbreiding van het areaal, dus we hebben een lange bietencampagne.'In de loop van de dag worden monsters geprikt om te zien of er veel suiker in de bieten zit. Dinsdag komen de eerste uitslagen binnen.