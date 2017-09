Rondje Groningen: wat als je een tas jat in de Herestraat?

Een keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: de voetballers van FC Groningen als heertjes op het veld.

De politie in Leek hint naar een inbraakvlaag in Leek. Dit slot heeft het niet overleefd - de politie waarschuwt Leeksters extra alert te zijn.Schokkend Groningen vraagt of justitie eens niet met twee maten wil meten. 'Wij gooien tien eieren tegen ruiten en komen voor de rechter. Zullen deze (Vindicat-)studenten zich ook voor de rechter moeten verantwoorden?'De selectie van FC Groningen moest vandaag het gelijkspel tegen VVV en het rapportcijfer 2,9 van onze lezers even weglachen op de teamfoto van dit jaar.Deze maandag waren het trouwens echte heertjes op het veld:Er zaten nog nooit zo weinig toeschouwers bij een competitiewedstrijd van de FC als zondag tegen VVV. Hoe anders is dat bij NAC: daar zijn de eerste tribunes al uitverkocht . Trouwens: hoe goed zal de nieuwe spaaractie van de Appie in Loppersum lopen?[Facebookvideo: https://www.facebook.com/1450285765192224/videos/1906013812952748/ Een deel van het Sterrebos in Groningen is slecht toegankelijk vanwege de aanstaande verbouwingen aan de zuidelijke ringweg, en dat wordt de komende jaren niet minder. Zondag was er wel tijd voor een feestje.Het Ronald McDonald Huis in Stad is overdonderd door de 104.000 euro die hardlopers van de Evers Staat Op Run-binnenrenden.Geen vaagtaal: columnist Henk van Straten (onder andere bekend van de Volkskrant) schreef een stuk over de vermeende praktijken van Vindicaters bij een Gronings sushirestaurant. Hij trekt een parallel met George Orwell's Animal Farm: 'Als de mensen eenmaal zijn verdwenen, zijn de varkens de baas.'YouTuber Niek Roozen en vriend testen hoe moedig inwoners van verschillende steden zijn. Wat gebeurt er als je midden in de Herestraat een tas jat?Het klinkt niet echt als een streekproduct, maar dat is het dadelijk misschien wel: Smoked Gemberbier uit Wildervank.