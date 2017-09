Arjan Blaauw: 'Niemand is in staat om het om te draaien'

FC Groningen hield thuis in het duel met VVV Venlo een punt over, maar dat puntje voelde aan als een nederlaag. De ploeg van trainer Ernest Faber speelde een heel zwakke wedstrijd.

Maandagochtend in het radioprogrammawaren de sportkenners uiterst kritisch op het spel van de Groningers.Analist en oud-voetballer Barend Beltman begrijpt de reactie van de supporters wel. 'Alle supporters samen zien het beter dan wij met elkaar. Die fluiten niet voor niets. Supporters komen om vermaakt te worden en dat gebeurde zondagmiddag zeer zeker niet.'Arjan Blaauw vult Beltman aan. 'Het is zorgwekkend. De trainer ziet dat het niet loopt. De spelers zien dit natuurlijk ook, maar niemand is in staat om dit om te draaien', aldus de oud-speler van onder meer FC Groningen en BV Veendam.'Het is niet voor het eerst dat Groningen thuis zo slecht speelt. Vorig seizoen ook al meerdere keren. Faber heeft dit seizoen de opdracht meegekregen om 'de hut weer vol te spelen' met attractief spel en door vaker thuis te winnen. Daarnaast is het stadion nog nooit zo leeg geweest bij een competitiewedstrijd in de Euroborg. De situatie is ongelooflijk zorgwekkend,' zegt FC Groningen-volger Elwin Baas van RTV Noord.