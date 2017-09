N391 Ter Apel-Emmen komende twee weken dicht

De N391 tussen Ter Apel en Emmen is de komende twee weken dicht. De maximumsnelheid gaat van 80 naar 100 kilometer per uur en daar zijn aanpassingen aan de weg voor nodig.

'Een 100-kilometerweg moet ongelijkvloers zijn en breder dan een 80-kilometerweg. Gedeelten van de weg zijn al verbreed en bij Roswinkel zijn we daar nog volop mee bezig. Daarnaast moet er een groene streep in het midden van de weg komen en hier en daar moet er een nieuwe asfaltlaag aangelegd worden', zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink tegen RTV Drenthe Volgens hem kan er over twee weken op circa negentig procent van het traject 100 kilometer per uur worden gereden.Deze maand beginnen ook de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een ongelijkvloerse aansluiting op de N366, de provinciale weg tussen Ter Apel en Veendam. De bouw daarvan duurt tot en met de zomer van 2018.