Sportlessen voor Sint-Maarten: 'Het is echt een slagveld daar'

Crossfit Bikkels houdt maandag en woensdag in Groningen lessen waarvan de hele opbrengst gaat naar slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten.

'We hebben vrienden op het eiland. Ze zeggen dat er nog steeds plunderingen zijn, maar dat het sinds de komst van het leger wat rustiger is. Het is echt een slagveld daar, alles moet opgebouwd worden', vertelt initiatiefnemer Juan Knoppel.Crossfit is een manier van trainen waarin verschillende sporten worden gecombineerd tot één trainingsvorm. Het doel ligt op fit en sterk worden.'Iedereen kan meedoen. Het is heel laagdrempelig', vervolgt Knoppel. 'Mensen mogen ook alleen langskomen om te doneren als ze niet mee willen trainen. Het gaat er voor ons om dat we zoveel mogelijk geld binnenhalen voor de slachtoffers op Sint-Maarten.'De lessen worden gehouden in sportcentrum Bao Trieu aan de Spicastraat 198 in Paddepoel. Meedoen kost vijf euro.