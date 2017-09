Papiermolen ziet minder bezoekers laatste seizoen voor verbouwing

Openluchtzwembad De Papiermolen verwelkomde het laatste zwemseizoen voor haar grote renovatie in 2018, minder bezoekers dan in voorgaande jaren.

Ik verwacht dat het publiek gewoon weer terugkeert Erik Heybroek - De Papiermolen

Om het seizoen af te sluiten vond zondagavond het traditionele baas-hond-zwemmen plaats in openluchtzwembad De Papiermolen in Stad. 'Het was erg druk, er stonden rijen voor de deur', zegt Erik Heybroek namens De Papiermolen.Hij weet niet precies hoeveel baasjes en hun honden er waren, maar zegt dat het nog nooit zo druk is geweest bij de seizoensafsluiting. Ook in de zomer zelf was het niet vaak zo druk.'Dat komt voornamelijk door het weer', verklaart Heybroek. 'Het is een gematigde zomer geweest. In juni was het goed, maar in juli en augustus viel het tegen. Er moet een blauwe lucht zijn en minimaal 24 graden, voordat mensen besluiten om naar het openluchtbad gaan. Dat was vaak niet het geval.'Zondag was voorlopig de laatste keer dat De Papiermolen werd opengesteld voor publiek. In de zomer van 2018 wordt het bad volledig gerenoveerd en pas in de zomer van 2019 opent het haar deuren weer voor publiek. 'We hebben ervoor gekozen om dit de komende twee jaar te doen, omdat dat een periode is waarin de bereikbaarheid door de aanpak van de ring niet optimaal zal zijn. Zo moeten de pakeerplaatsen worden verplaatst.'Heybroek zegt vaak de vraag te krijgen waarom het openluchtzwembad in de zomer wordt gerenoveerd en niet in de winter. 'Voor de renovatie van De Papiermolen worden veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de vervanging van de bodems en wanden en isolatie van de zwembaden. De kit die daarvoor wordt gebruikt moet harden en dat kan niet met een te lage temperatuur en kans op neerslag.'Daarnaast zal de tribune worden aangepakt, worden de spuitelementen in de kinderbassins in ere hersteld en worden diverse duurzaamheidsmaatregelen verricht. Ook wordt de zonneweide aangepakt als gevolg van de zuidelijke ringweg. Deze wordt met zo'n 1.300 vierkante meter verkleind, dat staat gelijk aan één vijfde van een voetbalveld. Daarbij zal een groene wal worden geplaatst tussen de zonneweide en het nieuwe Julianaplein.Erik Heybroek is niet bang dat het openluchtzwembad na de twee jaar durende renovatie te kampen krijgt met lagere bezoekersaantallen. 'Ik verwacht dat het publiek gewoon weer terugkeert. Wij zijn in Stad het enige openluchtzwembad.' Hij benadrukt dat De Papiermolen een vaste bezoekersgroep heeft, 'die in weer en wind altijd hun baantjes komen zwemmen. Van jong tot oud, die groep is zeer gevarieerd.'