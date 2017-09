'Er zit eindelijk wat beweging in, maar ik juich nog niet'

Er lijkt weer wat licht in de tunnel voor Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl. Begin oktober buigt de rechter zich over het lang lopende geschil over zijn ontruimde woning.

We willen eindelijk weleens terug kunnen naar ons vertrouwde stekje. Hiltje Zwarberg

In december is het drie jaar geleden dat hij en zijn vrouw Leny door de gemeente Delfzijl werden gedwongen hun huis aan het Termunterzijldiep halsoverkop te verlaten. Het zou niet veilig zijn, zo had de NAM geconstateerd.De familie Zwarberg zit sinds die tijd in een huurwoning een dorp verderop. Vanaf dat moment zijn ze zwaar in gevecht met de NAM. Volgens het gasconcern worden de problemen met de woning niet veroorzaakt door de gaswinning.Bij de zitting op 2 oktober gaat de rechter een laatste poging doen om beide partijen te bewegen er onderling uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan wordt de zaak alsnog inhoudelijk behandeld en volgt er uiteindelijk een uitspraak.Zwarberg eist dat alle schade aan zijn woning op kosten van de NAM wordt vergoed. 'We willen eindelijk weleens terug kunnen naar ons vertrouwde stekje. Dat wordt weleens tijd,' verzucht Hiltje.Hij houdt er rekening mee dat het nog wel enige tijd kan duren voordat daar duidelijkheid over komt. 'Er zit eindelijk wat beweging in, maar ik juich niet te vroeg. Ik vrees dat we in december voor het vierde jaar geen kerst kunnen vieren in ons eigen huis.'