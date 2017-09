Vrouw aangehouden na twee autobranden

De politie heeft zondagavond een 27-jarige vrouw uit Groningen aangehouden in verband met twee autobranden.

Kort na elkaar brandden zondagavond twee auto's uit in de Groninger wijk Kostverloren. In beide gevallen had de brandweer het vuur snel onder controle.Kort na de tweede brand is de 27-jarige vrouw opgepakt. Ze is meegenomen naar het bureau voor verhoor.