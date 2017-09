Grote brandweeroefening in Leek

De brandweer houdt aanstaande donderdag een grote oefening bij Hummel Recycling in Leek.

Het gaat om een zogeheten pelotonsoefening, die om 19.15 uur begint. Jaarlijks worden in onze provincie vier van dit soort oefeningen gehouden.Een brandweerpeloton bestaat uit vier brandweervoertuigen plus een voertuig met dompelpomp. Zo'n peloton wordt ingezet bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld onlangs bij de brand in het Holland Casino in Groningen. In dit geval gaat het om materieel van de brandweerposten Leek, Marum, Oldehove, Baflo en Zuidhorn.Het belangrijkste doel van de oefening is het trainen van de onderlinge samenwerking. Daarnaast wordt ook gekeken naar de samenwerking met het bedrijf.Bij Hummel Recycling worden afvalstoffen, zoals plastic en kunststof, geschikt gemaakt voor hergebruik. In het verleden is bij het bedrijf diverse malen brand geweest.