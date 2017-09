Erelid Kouwenhoven: 'Reacties op Vindicat zijn truttigheid ten top'

'Excessen moet je bestrijden, maar de manier waarop er nu gereageerd wordt is de truttigheid ten top.'

Het is van alle tijden, alleen ligt het nu onder een vergrootglas Remco Kouwenhoven-Voorzitter oud-ledenclub Vindicat

Zijn we nou met zijn allen nou zo ongelooflijk truttig geworden dat we dit al nieuws vinden? Remco Kouwenhoven-Voorzitter van de oud-ledenclub van Vindicat

Dat zegt Remco Kouwenhoven, voorzitter van de oud-ledenclub van Vindicat. Volgens hem is het gedrag van Vindicat-leden van alle tijden. Bovendien zie je het volgens hem ook bij andere groepen jongeren gebeuren.Vindicat raakte dit weekend in opspraak na publicaties van het stadsblog Sikkom. Een groep van een paar honderd Vindicat-leden zou begin september in een sushi-restaurant vernielingen hebben gepleegd.Een paar dagen later zouden ze na een feest op het terrein van rugbyclub GSRC en voetbalclub GRC een puinzooi hebben achtergelaten, met besmeurde wc's en poep aan de muren.Deze berichten werden door grote landelijk media overgenomen. Onbegrijpelijk, vindt Kouwenhoven. 'De NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en nu.nl; Iedereen citeert het maar gewoon zonder enige waarheidsvinding. Als ik me ergens zorgen over maak is het meer over de wijze van nieuwsgaring dan over wat hier nou feitelijk gebeurd is.'Volgens Kouwenhoven is het maar de vraag wat er echt gebeurd is in het sushi-restaurant. De bedrijfsleider zou Vindicat hebben verteld dat er geen schade is en dat ze gewoon welkom blijven.Van de troep na het feest op het sportcomplex is hij niet onder de indruk. 'Toon mij een kroeg aan waar het na een drukke zaterdagavond allemaal keurig netjes schoon is. Toon mij een sportkantine aan waar het na een kampioensfeestje allemaal nog even schoon is als daarvoor. Waar gaat dit over zeg? Zijn we nou met zijn allen nou zo ongelooflijk truttig geworden dat we dit al nieuws vinden? Ik vind het nergens over gaan.'In zijn tijd bij Vindicat was het niet anders, zegt Kouwenhoven. In de WhatsApp-groep die hij met zijn jaarclubgenoten heeft, kwam de huidige commotie nog aan de orde. 'Een van de deelnemers zei daarin: Wat erg allemaal. Waarop een ander zei: wat ben jij voor een moraalridder. Denk even terug aan toen en toen! Het is van alle tijden, alleen ligt het nu onder een vergrootglas.'Kouwenhoven benadrukt dat hij niet precies weet wat er wel en niet gebeurd is. 'Als er schade is dan moet je optreden. Dat staat buiten kijf.' Dat is wat Vindicat zelf ook zegt.Volgens oud-rector Stijn Derksen heeft hij tot nog toe geen reden om aan te nemen dat Vindicaters over de schreef zijn gegaan, maar hij zoekt het tot op de bodem uit.