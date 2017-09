Lopend Vuur: Het publiek moet juist nu achter FC Groningen gaan staan!

Het gaat nog niet goed met FC Groningen. Na 4 speelronden staat de FC op de tiende plaats, met vijf punten. Zorgelijker is misschien wel dat het spel, volgens veel fans en deskundigen, slecht is.

Dat vertaalde zich gisteren in een stadion met 15.832 betalende toeschouwers en veel lege plekken. Ook zijn de eerste fluitconcerten alweer gehoord.Topsport gaat altijd met pieken en dalen. Juist op momenten dat het slecht gaat, is steun belangrijk. FC Groningen heeft juist nu de supporters nodig.